Сеть магазинов H&M устроила прощальную распродажу в России

Огромные очереди выстроились перед вновь открывшимися в России магазинами H&M. Эта крупная шведская сеть торговли одеждой устроила окончательную распродажу товаров перед уходом с российского рынка. Однако, по словам покупателей, вещи продаются по полной цене и никаких скидок нет. Многие предпочитают покупать одежду впрок.

Ранее в пресс-службе H&M Россия сообщили, что магазины временно откроются в августе и будут работать до тех пор, пока большая часть складских запасов не будет распродана. В июле компания объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. H&M решила продать свой бизнес российскому или иностранному покупателю из "дружественных стран".

В марте она приостановила все продажи в России на фоне продолжающегося военного конфликта в Украине.