Юбилейный PET Cup в Венгрии: ухудшение ситуации с загрязнением Тисы из-за войны в Украине

Охотники за пластиком в десятый раз взялись за весла, чтобы очистить реку Тиса в Венгрии от мусора. Каждый день, словно морские пираты, они перегружают тонны добычи на свои лодки, сделанные из переработанных материалов. Среди их сокровищ - пластиковые бутылки, подошвы от обуви, обертки от мороженого.

В этом году в юбилейном Кубке Тисы по сбору мусора PET Cup соревнуются участники на 12 лодках и на многочисленных каноэ. Дистанция длиннее, чем в прошлом году. Волонтеры очищают 86-километровый участок реки между Цигандом и Тисададой.

В этом году в турнире принимают участие только самые опытные охотники за пластиком, говорит соучредитель PET Cup Аттила Молнар.

"В этот раз у нас больше сложностей – из-за ситуации в Украине. Пусть мы и не проводим турнир вблизи венгерско-украинской границы, мусора здесь гораздо больше -- из-за беженцев. Поэтому было решено, что в соревнованиях этого года смогут участвовать только команды, которые уже успешно выступали на нескольких турнирах", - объясняет Молнар.

За семь дней из воды и окружающих пойменных лесов вывозится много мусора. Волонтеры сортируют его, а организаторы везут на переработку. 60% мусора перерабатывается после очистки и измельчения.

"В странах, расположенных выше по течению, прибрежная растительность сама «сортирует» отходы. Например, нейлон остается в растениях, растущих у берега. Во многих местах, к сожалению, можно видеть, что дно рек и берега похожи на пластиковый забор, завалены полиэтиленовыми пакетами. Мы собираем плавающий мусор, то есть пластиковую упаковку из-под стирального порошка и гелей для душа, большое количество бутылок, но иногда попадаются и холодильники, телевизоры, кресла, стулья", - рассказывает Гергели Ханко, глава проекта PET Cup.

Ежедневно охотники за пластиком забирают из Тисы тонну мусора, но в ближайшем будущем ожидается ухудшение ситуации. Из-за войны в Украине население Закарпатья увеличилось на 20 процентов, что привело к росту количества мусора. То, что выбрасывается в Тису там, оказывается здесь, вокруг нас.