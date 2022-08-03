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мир

Франция на пике новой волны жары

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 Euronews
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Метеорологи прогнозируют, что к выходным жара начнет спадать
Метеорологи прогнозируют, что к выходным жара начнет спадать   -   Авторское право  Michel Spingler/AP

Новая волна экстремальной жары накрыла Францию.

В Париже температура воздуха поднялась до 36 градусов Цельсия. Власти французской столицы просят жителей проявлять осторожность. Вместе с тем префектура Иль-де-Франс напоминает в Твиттере, что необходимо умерить потребление воды в условиях "сильной засухи". 

В 26 французских департаментах объявлен оранжевый уровень тревоги. Река Гаронна в обмелела настолько, что рыбачить можно стоя прямо посередине, отменены круизы, так как уровень воды слишком низок.

Микаэль Нгуен, глава ассоциации рыбаков Тулузы: "Река сильно обмелела из-за жаркой погоды. Вода отступила на 50-70 метров, в некоторых местах даже до 100. Уровень воды в Гаронне понизился настолько, что видно дно".

Согласно прогнозам метеорологов, в четверг-пятницу температура воздуха во Франции начнет понижаться. Отмечается, что августовская волна жары оказалась короче июльской.

В Испании в июле более двух тысяч человек скончались из-за аномальной высокой температуры. Власти Барселоны открыли более 150 убежищ, где можно укрыться от жары.

Сильная засуха и жара вызывают беспокойство у работников сельского хозяйства. Из-за высоких температур животные чаще болеют, у коров снижается количество молока.

Между двумя волнами жары в стране почти не было дождей, что может сказаться на урожайности.