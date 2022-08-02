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Испания

Высокая смертность в Испании из-за аномальной жары

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 Михаил Саленков
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Температура воздуха в Испании в июле в течение нескольких дней превышала 40 градусов Цельсия
Температура воздуха в Испании в июле в течение нескольких дней превышала 40 градусов Цельсия   -   Авторское право  EV - Euronews

Из-за экстремальной жары в Испании только в июле скончались более двух тысяч человек.

По подсчетам Института здоровья Карлоса III, вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха в стране умерли 2 176 человек. Согласно официальным данным, это самый высокий показатель смертности в этом летнем месяце с 2015 года.

Представитель Общества семейных врачей и врачей общей практики Испании Лоренцо Арментерос говорит, что чаще всего люди умирают из-за теплового стресса:

Причина большинства смертей - тепловой стресс. Он может оказывать негативное влияние сразу на несколько органов, вызывая полиорганную недостаточность и в итоге - смерть

За неделю с 11 по 17 июля Испания стала страной с самой высокой смертностью в Европе в целом. Исследователи в качестве причин называют жару, последствия пандемии коронавируса и преклонный возраст скончавшихся. Большинство умерших было старше 85 лет.

Предупреждение об опасности в связи с аномально жаркой погодой объявлено в большинстве регионов страны. В этом году Испания уже пережила две волны жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия в течение нескольких дней подряд.