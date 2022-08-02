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Украина

Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организацией

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 Euronews
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Верховный суд РФ
Верховный суд РФ   -   Авторское право  AP Photo

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность в России. По мнению наблюдателей, это решение может открыть путь к предъявлению обвинений в терроризме бывшим бойцам полка, которые держали оборону на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Всего по состоянию на 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 2439 украинских военных, находившихся на территории "Азовстали". Представители российских властей и администрации самопровозглашенной ДНР заявляли о возможности применения к ним высшей меры наказания.

Ночью 29 июля в результате взрыва на территории исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе и бойцы "Азова", по заявлениям оккупационных властей, погибли 53 человека, 75 — были ранены

Как говорит Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинское руководство пока не в состоянии провести расследование случившегося.

"У нас нет доступа на эту территорию. У нас нет доступа к пострадавшим. И прямых переговоров с российской стороной мы тоже не ведём. Поэтому вся информация, которую мы собираем, она условно проверена".

Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за случившееся. Россияне заявляют, что Украина нанесла удар по колонии, поскольку "азовцы" якобы начали давать показания. Украинские официальные лица говорят о взрыве на территории колонии или нанесении удара по ней с целью сокрытия фактов пыток и досудебных казней.

Россия «официально пригласила» экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования случившегося в Еленовке. Уровень и места доступа экспертов не уточняются.