Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организацией

Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организациейКомментарии
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность в России. По мнению наблюдателей, это решение может открыть путь к предъявлению обвинений в терроризме бывшим бойцам полка, которые держали оборону на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Всего по состоянию на 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 2439 украинских военных, находившихся на территории "Азовстали". Представители российских властей и администрации самопровозглашенной ДНР заявляли о возможности применения к ним высшей меры наказания.
Ночью 29 июля в результате взрыва на территории исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе и бойцы "Азова", по заявлениям оккупационных властей, погибли 53 человека, 75 — были ранены
Как говорит Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинское руководство пока не в состоянии провести расследование случившегося.
Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за случившееся. Россияне заявляют, что Украина нанесла удар по колонии, поскольку "азовцы" якобы начали давать показания. Украинские официальные лица говорят о взрыве на территории колонии или нанесении удара по ней с целью сокрытия фактов пыток и досудебных казней.
Россия «официально пригласила» экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования случившегося в Еленовке. Уровень и места доступа экспертов не уточняются.