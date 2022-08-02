Боб Гелдоф на Sani Festival

Sani Festival отмечает в этом году свое 30-летие разнообразной музыкальной программой с участием легенд джаза, поп-музыки и рока.

Боб Гелдоф и кантри-группа Bobkatz зажгли звёздную ночь 30 июля своими ритмами. Ирландский певец и активист прославился как солист рок-группы The Boomtown Rats в 70-х и 80-х годах, а его песни возглавляли британские и мировые чарты. Сейчас он обеспокоен тем, что происходит в Украине, и как всё это может отразиться на всей планете.

"Путин использует еду как оружие, - возмущается музыкант. - Миллионы людей, людей, которые никогда не слышали об Украине, людей, которые и знать не знают, кто такой Путин, умрут из-за того, что он делает. Он говорит, что это "военная операция". Тогда при чем здесь зерно? Это отвратительно. Это позорно и достойно презрения!"

Вот уже 37 лет как Боб Гелдоф с огромным успехом организует благотворительные концерты Live Aid. Он считает, что одной рок-музыки как средства для проявления активности, действий и перемен уже недостаточно. Есть новое пространство, ещё не исследованное, откуда можно многого ожидать в будущем.

"Социальные сети станут механизмом, посредством которого можно что-то изменить, - говорит Гелдоф. - Но для того, чтобы это работало, нужно всё это распространять. Таким образом, один из способов думать об этом - это распространение в разной среде, передача сообщений. Но в этом и кроется проблема: это может каждый, доступ есть у всех; но у каждого есть свое мнение, а вы в итоге получаете просто шум. Всё это ново. Всё определяется той вещью (телефоном), которая у нас в кармане. Всё. И мы до сих пор не совсем поняли, что это значит. Мы видим глобальную экономику, которая движется слишком быстро, чтобы мы могли её понять. Это цифровая экономика. Если есть цифровая экономика - то должна быть и новая политика, которая понимает, как этой экономикой управлять. И мы все ещё ждём этого. Так что в итоге мы получаем одновременно и путаницу, хаос - и поток".

Фестиваль на мысе Сани на северо-западном побережье полуострова Халкидики входит в число крупнейших культурных событий в Греции. Его главная площадка - вершина холма, где в древности располагался акрополь античного греческого города, а сегодня высятся руины средневековой сторожевой башни.

Йоргос Митропулос, Euronews:

"За эти три десятилетия на холме Сани, на фоне этой полуразрушенной средневековой башни XIV века, были проведены десятки концертов. В этом году на фестивале представлены самые разные стили музыки: начало было положено концертом величайших кубинских джазовых музыкантов Чучо Вальдеса и Пакито Д'Риверы, а занавес опустится 20 августа великолепным концертом итальянского тенора Андреа Бочелли".