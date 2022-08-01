Марсель: летние лагеря для ребят из малообеспеченных семей

Каникулы, несмотря на отсутствие денег... В этом давно не самом благополучном 14-м округе Марселя, где уровень бедности превышает 40%, многие дети и на каникулах чаще всего остаются дома.

Ассоциация «Искусство и развитие" решила внести немного красок в их лето, организовав бесплатные мастер-классы по рисованию.

С детьми занимаются настоящие художники, и, кроме техники рисования, их знакомят в доступной форме и с историей искусства.

- Очень хорошо всё это придумали. Мне немного грустно, что это скоро закончится, но что поделаешь, - говорит один из учеников.

По словам Анны Шамуло, руководителя проекта ассоциации «Искусство и развитие", "мы чувствуем настоящий перелом в этих кварталах, в этих семьях, которые не могут по-настоящему отдохнуть, не могут даже съездить навестить родных".

Марсель находится у моря, о котором все мечтают. Но не все его жители могут воспользоваться этим в полной мере, потому что не умеют плавать. По данным на 2018 год, соотношение бассейнов на душу населения здесь в шесть раз ниже, чем в среднем по стране, что привело к сильному неравенству в обучении плаванию между детьми из бедных и богатых регионов.

На помощь пришла ассоциация "Marseille capitale de la mer" / "Марсель - морская столица", организовавшая уроки плавания для малообеспеченных детей в «Кружке пловцов » (Cercle des nageurs de Marseille).

Этим летом 150 детей получат бесплатные уроки плавания.

- Важно то, что они прогрессируют. Цель состоит в том, чтобы даже боящийся воды малыш смог уже через пять дней войти в воду. А тот, кто хоть как-то держится на воде - через пять дней уже проплывает 25 метров, - говорит Патрик Фанчелло, президент ассоциации "Марсель, морская столица".

Глоток свежего воздуха и, прежде всего, возможность заниматься во время каникул. Если 150 детских лагерей города предлагают летом 13 тысяч мест, но очереди слишком длинные, и не все из 180 тысяч детей Марселя смогут воспользоваться этой возможностью .