В бассейнах Ганновера отключили горячую воду

Правительство Германии призывает муниципалитеты начать экономить природный газ на фоне перебоев с его поставками из России и опасений, что они могут прекратиться совсем. Таким образом власти рассчитывают сэкономить больше газа на период осенних и зимних холодов. В муниципальных учреждениях Ганновера, столицы Нижней Саксонии, уже отключили горячую воду. Эта мера коснулась бассейнов, ходить в которые теперь смогут только закаленные люди.

«Зеленый» обербургомистр Ганновера Белит Онай убежден, что отключение горячей воды в муниципальных учреждениях поможет снизить потребление газа на 15%. Он также хочет, чтобы в холодное время температура в жилых помещениях не поднималась выше 20 градусов, а в подсобных помещениях и на складах варьировалась от 10 до 15 градусов.

Экономят в Германии не только газ, но и электроэнергию. Так в Берлине принято решение отключить подсветку 200 административных зданий и исторических памятников. Эта мера коснулась президентского дворца, Бранденбургских ворот и Красной ратуши.