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Украина

Брюссель и Москва приветствуют выход из Одессы судна с украинским зерном

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Сухогруз "Рацони".
Сухогруз "Рацони".   -   Авторское право  Michael Shtekel/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Сухогруз «Рацони» под флагом Сьерра-Леоне и с украинской кукурузой на борту вышел в понедельник из порта Одессы. Это первый из 16 сухогрузов с украинским зерном, которые пройдут по согласованному в Стамбуле маршруту. Его порт назначения — Триполи в Ливане.

«Это первое торговое судно, вышедшее из украинского черноморского порта после неспровоцированной агрессии России 24 февраля, — заявил главный пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, — и блокирования украинских портов и зернового экспорта. Мы приветствуем этот первый шаг к уменьшению мирового продовольственного кризиса, который был усилен нелегитимной агрессией России и блокадой украинских портов помимо минирования и уничтожения полей на территории Украины».

Выход в море сухогруза приветствовали в России, одной из четырех сторон стамбульского соглашения наряду с Украиной, Турцией и ООН.

«По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Это хорошая возможность протестировать сразу на начальном этапе эффективность работы тех механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеется, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно».

Сухогруз уже покинул территориальные воды Украины. Ожидается, что он подойдет к Стамбулу около 15:00 по местному времени во вторник, 2 августа.