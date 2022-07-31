Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину РФ

В день Военно-морского флота России президент страны Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Указ был подписан президентом в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости.

Принимая Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, Путин отметил, что Россия "открыто обозначила границы и зоны национальных интересов".

"Прежде всего, это арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал российский президент.

Одной из основных угроз безопасности России в новой Морской доктрине РФ называется усиление активности НАТО и курс США на доминирование в Мировом океане. В документе отмечается, что Москва планирует создание пунктов материально-технического обеспечения ВМФ в Красном море и Индийском океане, а также "значительное увеличение доли судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации".

В воскресенье в России прошли несколько морских парадов. Один из первых - в Авачинской бухте на Камчатке. Во Владивостоке праздничные мероприятия завершились салютом с фрегата "Маршал Шапошников". Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоялся на Невском и Кронштадтском рейдах.

В Севастополе все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из соображений безопасности были отменены после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате которой пострадали шесть человек. Россия обвинила в нападении Украину. Украинские власти отвергли обвинения, назвав произошедшее "очередной российской провокацией". В пресс-службе флота сообщили, что самодельный беспилотник был оснащен маломощным взрывным устройством.

В этом году военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ вновь прошел и в сирийском Тартусе.