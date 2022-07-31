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Италия

Италия: сотни нигерийцев требуют правосудия

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Сотни нигерийцев потребовали от итальянских властей справедливости
Сотни нигерийцев потребовали от итальянских властей справедливости   -   Авторское право  Chiara Gabrielli/AP Photo

Сотни нигерийцев вышли на улицы итальянского курортного города Чивитанова Марке. Они потребовали от властей правосудия после того, как в пятницу 32-летний итальянец задушил нигерийского уличного торговца на глазах у наблюдающей за происходящим толпы. Никто из свидетелей не вмешался в убийство: прохожие лишь снимали его на видео.

У нигерийца по имени Алика Огорчукву остались жена и двое детей.

"Я хочу встретиться с человеком, который убил моего мужа, лицом к лицу. Он должен сказать мне, почему он убил моего мужа. За что?" — всхлипывает жена убитого Черити Ориачи.

По данным местных СМИ, подозреваемый напал на нигерийца после того, как тот назвал его девушку "красавицей" и настойчиво попросил её купить у него что-нибудь. Сейчас итальянец задержан правоохранителями.

"Мы осуждаем этого человека, но мы также осуждаем безразличие тех, кто смотрел и ничего не сделал. Мы поддерживаем вас", — заявил мэр города Чивитанова Марке Фабрицио Чиарапика.

Убийство произошло в разгар итальянской предвыборной гонки: 25 сентября страна проголосует на парламентских выборах. Произошедшее осудили как левые, так и крайне-правые партии, традиционно выступающие против иммиграции.