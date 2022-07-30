Запрет автоматического оружия поддержан, но с небольшим перевесом

Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом одобрила законопроект, запрещающий оборот и хранение автоматического оружия. "За" высказались 217 депутатов, "против" — 213. Голоса разделились по партийному признаку: демократы поддерживают запрет, республиканцы выступают против. Исходя из этого, политологи сильно сомневаются в том, что документ будет поддержан Сенатом. Тем не менее, президент Джо Байден уже заявил, что продолжит бороться за него.