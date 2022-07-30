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мир

Наводнение в Кентукки: по меньшей мере 25 человек погибли

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От наводнения пострадали самые бедные районы штата Кентукки
От наводнения пострадали самые бедные районы штата Кентукки   -   Авторское право  Timothy D. Easley/AP Photo

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения в американском штате Кентукки. Среди них — четверо детей, сообщил губернатор штата Энди Бешир. "Боюсь, мы будем находить тела еще неделями", — добавил он. Пропавшими без вести числятся около 250 человек.

Наводнение в регионе вызвали беспрецедентные проливные дожди: в некоторых районах за сутки выпало более 20 сантиметров осадков. За несколько часов уровень воды в северной развилке реки Кентукки в Уайтсбурге поднялся до шести метров, что намного выше предыдущего рекорда в 4,5 метров.