Наводнение в Кентукки: по меньшей мере 25 человек погибли

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения в американском штате Кентукки. Среди них — четверо детей, сообщил губернатор штата Энди Бешир. "Боюсь, мы будем находить тела еще неделями", — добавил он. Пропавшими без вести числятся около 250 человек.

Наводнение в регионе вызвали беспрецедентные проливные дожди: в некоторых районах за сутки выпало более 20 сантиметров осадков. За несколько часов уровень воды в северной развилке реки Кентукки в Уайтсбурге поднялся до шести метров, что намного выше предыдущего рекорда в 4,5 метров.