Реакция на слова Орбана о «смешанной расе»

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пришлось обяъсняться за сделанное им ранее заявление о том, что венгры не хотят становиться «смешанной расой». Заявление, которое вызвало резкую критику, в том числе со стороны Вашингтона. Дебора Липштадт, специальный представитель Государственного департамента США по мониторингу антисемитизма сказала, что «глубоко встревожена такой риторикой».

Находясь с официальным визитом в Австрии, Виктор Орбан сказал, что его неправильно поняли и что он имел в виду только «культурную и цивилизационную точку зрения» и что его страна борется с расизмом и антисемитизмом. В то же время он вновь повторил, что он выступает против массовой иммиграции в его страну, но «не на биологическом или расовом основании, а чтобы сохранить нашу цивилизацию как она есть».

Во время миграционного кризиса 2015 г. правительство Орбана жестко противодействовало проникновению нелегальных мигрантов на территорию Венгрии. Вопрос нелегальной миграции обсуждался и в этот раз на встрече в Вене.