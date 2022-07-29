Финляндия: "недопустимая ситуация" с российскими туристами

Власти Финляндии изучают возможность введения визовых ограничений для россиян. Эта страна остается последней европейской соседкой России, которая этого еще не сделала. С предложением приостановить выдачу виз российским туристам выступила оппозиционная партия Национальная коалиция. Ее лидеры считают неприемлемой ситуацию, когда украинцы ежедневно страдают от войны, а россияне наслаждаются путешествиями.

Юкка Копра, депутат парламента, Национальная коалиционная партия: "Убивают украинских граждан, мирных жителей, женщин и детей в Украине, а с другой стороны, российские граждане отдыхают в ЕС. Я считаю, что это недопустимая ситуация".

Многие финны испытывают солидарность с украинцами, но российские туристы являются важным источником дохода для приграничных городов Финляндии. Владельцы бизнеса здесь обеспокоены перспективой их возможного исчезновения.

Мохамад Дарвич, генеральный директор Laplandia Market:"Я думаю, что это самая абсурдная идея, которая у них есть. Ну что они получат от изоляции обычных российских граждан, которые не имеют никакого отношения к политическим решениям лидеров в России?"

Другие страны Шенгенской зоны, имеющие общую границу с Россией - Эстония, Латвия, Литва и Польша - уже ограничили выдачу виз россиянам. Широкую поддержку это предложение получило и в финском парламенте.

Борис Суровцев, российский турист: "Я буду очень огорчен и разочарован. Потому что мне очень нравится Финляндия, я люблю здесь отдыхать. Это замечательная страна - природа, озера. Я буду разочарован".

Пока же число российских туристов, направляющихся в эту страну и использующих ее в качестве транзита, неуклонно растет. Если в июне было зафиксировано 125 тысяч пересечений границы, то в июле уже 185 тысяч. В Москве предупреждают, что примут ответные меры, если Финляндия пойдет на такой шаг.