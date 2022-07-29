English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Финляндия: "недопустимая ситуация" с российскими туристами

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Российская туристка на финской границе
Российская туристка на финской границе   -   Авторское право  AFP

Власти Финляндии изучают возможность введения визовых ограничений для россиян. Эта страна остается последней европейской соседкой России, которая этого еще не сделала. С предложением приостановить выдачу виз российским туристам выступила оппозиционная партия Национальная коалиция. Ее лидеры считают неприемлемой ситуацию, когда украинцы ежедневно страдают от войны, а россияне наслаждаются путешествиями.

Юкка Копра, депутат парламента, Национальная коалиционная партия: "Убивают украинских граждан, мирных жителей, женщин и детей в Украине, а с другой стороны, российские граждане отдыхают в ЕС. Я считаю, что это недопустимая ситуация".

Многие финны испытывают солидарность с украинцами, но российские туристы являются важным источником дохода для приграничных городов Финляндии. Владельцы бизнеса здесь обеспокоены перспективой их возможного исчезновения.

Мохамад Дарвич, генеральный директор Laplandia Market:"Я думаю, что это самая абсурдная идея, которая у них есть. Ну что они получат от изоляции обычных российских граждан, которые не имеют никакого отношения к политическим решениям лидеров в России?"

Другие страны Шенгенской зоны, имеющие общую границу с Россией - Эстония, Латвия, Литва и Польша - уже ограничили выдачу виз россиянам. Широкую поддержку это предложение получило и в финском парламенте.

Борис Суровцев, российский турист: "Я буду очень огорчен и разочарован. Потому что мне очень нравится Финляндия, я люблю здесь отдыхать. Это замечательная страна - природа, озера. Я буду разочарован".

Пока же число российских туристов, направляющихся в эту страну и использующих ее в качестве транзита, неуклонно растет. Если в июне было зафиксировано 125 тысяч пересечений границы, то в июле уже 185 тысяч. В Москве предупреждают, что примут ответные меры, если Финляндия пойдет на такой шаг.