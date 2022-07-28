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Бизнес

Экономика США продолжает снижение

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 Вероника Доваль
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США на пороге рецессии
США на пороге рецессии   -   Авторское право  AP Photo/Andres Kudacki

ВВП США во втором квартале снизился на 0,9% в годовом исчислении. Эксперты ожидали увеличения этого показателя на 0,3%.

В первом квартале американская экономика сократилась на 1,6%.

Как отмечается в докладе министерства торговли страны, снижение реального ВВП отражает сокращение частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также расходов и инвестиций со стороны федерального правительства.

Многие американские аналитики считают продолжающийся два квартала подряд экономический спад одним из главных признаков рецессии. Вместе с тем президент Джо Байден заявляет, что экономика США на правильном пути.