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мир

Судебные процессы в России

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 Кнарик Хачатрян
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Американская баскетболистка Бритни Гринер
Американская баскетболистка Бритни Гринер   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Московский суд оштрафовал владельцев социальных сетей WhatsApp и Snapchat за их предполагаемый отказ размещать физически данные российских пользователей на серверах на территории России. Snapchat был оштрафован на 1 млн рублей (около 17 тыс. долларов США), а мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta - на 18 млн (около 300 тыс. долларов США).

Другое судебное заседание состоялось по делу российской журналистки Марины Овсянниковой, которая обвиняется в "дискредитации армии". 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом. Мещанский суд Москвы оштрафовал её на 50 тыс. рублей.

В тот же день Кремль указал, что может вести переговоры с США об обмене заключёнными, задержанными в России. Речь идёт о звезде американского баскетбола Бритни Гринер и бывшем морском пехотинце Поле Уилане. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Вашингтон предложил России сделку, которая вернёт их домой В СМИ просочилась информация о том, что американцев предположительно хотят обменять на Виктора Бута, российского предпринимателя, приговорённого в США к 25 годам тюрьмы за, как утверждается, незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.