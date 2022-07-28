Орбан и Нехаммер критикуют Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Запада поменять свою стратегию в отношении войны в Украине и найти решения, которые были бы благоприятны для Киева, Евросоюза, экономик стран сообщества и домохозяйств, оплачивающих счета за электроэнергию. Об этом он заявил в ходе своего визита в Вену.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Европейский Союз находится не в Брюсселе. Европейский Союз находится в Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде. Это очень важный вопрос. Я не хочу портить отношения с другими европейцами или отклоняться от того, что говорят они, я просто хочу внести свой вклад в общеевропейское решение. В Брюсселе существует проблема саморефлексии. И я убежден, что без саморефлексии в этой очень острой военной ситуации мы не можем изменить стратегию".

Одной из главных тем встречи стала проблема миграции, которую, по мнению австрийского канцлера, страны ЕС смогут решить только совместными усилиями.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии: "Мы все сталкиваемся с большими проблемами. И мы справимся с ними решительно, ясно и честно".

Карл Нехаммер также раскритиковал действия Брюсселя по газовому вопросу. По его словам, Еврокомиссия делает множество заявлений, но при этом предпринимает мало реальных действий. А Виктор Орбан заявил, что план Евросоюза по сокращению потребления газа на 15% подталкивает сообщество к рецессии и установлению военной экономики.