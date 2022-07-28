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Ангола

В Анголе найден уникальный розовый алмаз

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Розовый алмаз
Розовый алмаз   -   Авторское право  AP/AP

Этот уникальный розовый алмаз найден на руднике Луло в Анголе. Вес камня, получившего название "Луло роз", - 170 каратов. "Данный алмаз может оказаться самым крупным розовым алмазом, добытым в мире за последние 300 лет". Об этом сообщил представитель Lucapa Diamond Company, которая совместно с ангольским государственным предприятием разрабатывает месторождение в Луло.

"Луло роз" будет выставлен на продажу на международном аукционе.

Специалисты считают, что после огранки алмаз потеряет до половины своего веса. В результате он будет сравним с розовым бриллиантом Pink Star весом 59,6 карата, который был продан с аукциона в 2017 году за 71,2 млн долларов.