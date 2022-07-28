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Франция

Вода в Средиземном море прогрелась до 30 градусов

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 Вероника Доваль
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Морская жара
Морская жара   -   Авторское право  Lionel Cironneau/AP

Температура воды в Средиземном море достигла 30 градусов. Это на четыре-шесть градусов выше среднего показателя, и эта "морская жара" уже оказывает влияние на биоразнообразие.

Тепловая аномалия беспокоит ученых, так как Средиземное море прогревается стремительно, что стало одним из самых заметных последствий изменения климата.

Жан-Батист Салле, океанограф и климатолог: "На французском средиземноморском побережье температура выше сезонных норм на 5-6 градусов, а то и больше. Что делает это явление особенно необычным, так это длительность и повторяемость этой морской жары. За последние три месяца мы провели три четверти времени в морской жаре".

Высокие температуры разрушают хрупкие заросли морской травы. Считающаяся легкими моря, она представляет собой жизненно важную среду обитания для многих видов, которым сейчас угрожает опасность. Инвазивные водоросли душат коралловые рифы.

Жан-Пьер Гатузо, океанограф: "Мы насчитали около пятидесяти видов, которым угрожает высокая смертность во время каждой волны морской жары".

В таких условиях стали размножаться опасные, наносящие вред экосистеме рыбы, привлеченные теплой водой. К средиземноморским берегам уже мигрировали около тысячи экзотических видов.