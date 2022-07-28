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мир

28 июля — день перерасхода биоресурсов Земли 2022 года

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 Euronews  и AFP
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Тропический лес.
Тропический лес.   -   Авторское право  AP Photo

28 июля человечество отметило День перерасхода биоресурсов Земли. То есть с 1 января по 28 июля люди использовали столько же возобновляемых ресурсов планеты, сколько Земля производит за год. Этот день отмечается ежегодно с 2008 г. по инициативе глобальной сети экологического следа. 

Исследователи, входящие в эту сеть, убеждены, что человечество живёт не по средствам. По словам директора программы «День перерасхода биоресурсов Земли» в средиземноморском регионе Алессандро Галли, каждый год, за исключением пандемийного 2020-го, день перерасхода наступает всё раньше:

«Это самая ранняя дата, за все время отмечания этого дня. Представьте, что вы предприниматель и в вашей компании доход прекратился в июле. То есть ваша выручка меньше убытков. Будете ли вы беспокоиться? Думаю, что будете. По-моему, это довольно тревожно».

Потребление ресурсов распределено на планете неравномерно. Если бы все потребляли, как американцы, то ресурсы были бы исчерпаны в этом году еще 13 марта.