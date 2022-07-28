Аликанте: на знаменитом пляже запретили купаться из-за фекалий в воде

Солнце, море, песок, а еще - туалетная бумага и фекальные массы в лазурной воде. Пляж Хавеа в испанском городе Аликанте, столь популярном у российских, украинских и других европейских туристов, практически опустел.

Власти запретили отдыхающим купаться в море после того, как у берега прорвало канализационную трубу. Информационных плакатов практически нет, поэтому многие не знают, зачем на пляже вывесили красные флажки.

"Мы в отпуске, приехали из Нидерландов, плавать, но не можем. Это глупость какая-то", — говорит турист из Нидерландов.

Ему вторит девушка: "Весь пляж был пуст, и мы недоумевали, почему. Может быть из-за медуз или, шторм приближается, но я думаю, что здесь просто очень грязная вода, так что мы просто будем наслаждаться солнцем".

Проблемы с загрязнением воды, как сообщает мэрия, появились весной и были устранены в июне. Однако затем канализацию забили водоросли, и власти решили заменить 250 метров трубы. Пришедшим на пляж отдыхающим приходится любоваться морем издалека и терпеть удушающий зной. Спасатели следят за тем, чтобы туристы не пытались освежиться в воде.