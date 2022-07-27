Текстовая трансляция Euronews | Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине более 40 тысяч военнослужащих

Боевые потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 человек личного состава, а с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро среды, 27 июля, превысили отметку в 40 тысяч, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Украинские защитники нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Мост закрыт для движения автотранспорта.

Поставки газа по "Северному потоку" в 9 утра по Москве сократились до примерно 20 процентов, сообщил немецкий оператор Gascade. Цена газа в Европе выросла более чем на 10% и превысила отметку 2300 долларов за тысячу кубометров.