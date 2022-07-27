Текстовая трансляция Euronews | Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине более 40 тысяч военнослужащих

Текстовая трансляция Euronews | Генштаб ВСУ: РФ потеряла в Украине более 40 тысяч военнослужащихКомментарии
Боевые потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 человек личного состава, а с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро среды, 27 июля, превысили отметку в 40 тысяч, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Украинские защитники нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Мост закрыт для движения автотранспорта.
Поставки газа по "Северному потоку" в 9 утра по Москве сократились до примерно 20 процентов, сообщил немецкий оператор Gascade. Цена газа в Европе выросла более чем на 10% и превысила отметку 2300 долларов за тысячу кубометров.
С начала российской агрессии украинско-польскую границу пересекли более 5 млн человек, сообщает Польское радио со ссылкой на Главную комендантуру польской Пограничной стражи.
Из-за последствий пандемии, инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики, а также войны в Украине Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,2 процента, а в следующем – до 2,9 процента, сообщает Служба новостей ООН. Дополнительным фактором риска в МВФ называют возможность полного прекращения поставок российского газа в Европу.
Перспектива беспрецедентного полного прекращения поставок российского газа вызывает опасения по поводу дефицита, дальнейшего повышения цен и воздействия на европейскую экономику. У Европы, как отмечают в МВФ, нет готового плана действий по регулированию и сведению к минимуму этого воздействия.
Иран и Россия работают над созданием межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. По его словам, обе страны предложили по одному варианту такой системы.
"Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которого могли бы совершать валютные операции между двумя странами",— цитирует газета Сафари.
C 12 марта SWIFT перестала оказывать услуги российским банкам, которые попали под санкции Евросоюза, введенные в ответ на вторжение РФ в Украину.
В России зафиксировали рекордное падение продаж новых смартфонов, пишут "Ведомости". По оценкам источников газеты, этот показатель достиг минимума за последние 5-10 лет.
О том, что продажи новых смартфонов во II квартале 2022 г. оказались минимальными за последние пять лет, "Ведомостям" рассказали в пресс-службе "Билайна". С такой оценкой согласился представитель другого крупного мобильного оператора – Tele2. Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов "самыми низкими за десятилетие".
Министр иностранных дел Словении Таня Файон прибыла в Украину. "Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее отважному народу", - написала Файон в Твиттере.
Just arrived in #Kyiv. Here to express political and practical support of #Slovenia 🇸🇮 to #Ukraine 🇺🇦 and its courageous people. #StandWithUkrainepic.twitter.com/nTYvD0TDUN— Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022
Поставки газа по "Северному потоку" в 9 утра по Москве сократились примерно до 20 процентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade. Цена газа в Европе возросла на 12% и превысила 2300 долларов за тысячу кубометров.
Антоновский мост через Днепр в районе Херсона, по которому получает снабжение армия РФ, закрыт для движения после обстрела ВСУ. Об этом рассказал замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, по мосту было выпущено более 10 ракет.
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что удары по мосту были "филигранными".
Боевые потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 человек личного состава, а с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро среды, 27 июля, превысили отметку в 40 тысяч, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.