От коллекционных кроссовок до эксклюзивных платьев: в гостях у программы "Катар-365" - признанные дизайнеры, коллекционеры и предприниматели, стоящие за самыми популярными предметами моды в стране с огромным спросом на роскошную одежду.

Признанные дизайнеры модного ландшафта

Катарские дизайнеры прославились на модной сцене. Инженер-химик Лейла Аль Ансари и не подозревала, что ее хобби превратится в успешный бизнес по пошиву вечерних и свадебных платьев. "Мода - это моя страсть, - признается Лейла. - Я счастлива и горжусь своей командой. У всех нас есть хорошие идеи, которые мы можем добавить в наш дизайн, основываясь на нашей культуре и творчестве".

Для уникального проекта Doha Dreams Лейла создала платье, вдохновленное выставкой Dior в музеях Катара и традиционной техникой плетения с использованием пальмовых ветвей: "Все здесь вдохновляет меня: культура, мои друзья, семья, море и пустыня, - все".

Платье от Лейлы Аль Ансари Ohlala Qatar

Один из самых эксклюзивных универмагов Дохи Galleries Lafayette теперь продает лимитированные модели Лейлы. Хисса Хаддад, чья обувь разрабатывается в Дохе и производится в Италии, также имеет там свои экспозиции. Вдохновленная арабской архитектурой, искусством и культурой, она создала свою эксклюзивную коллекцию, уникально украшенную вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями.

Я бы сказала, что меня вдохновляет женщина, которая их носит, ее сила, ее власть Хисса Хаддад дизайнер обуви

Туфли от Хиссы Хаддад Qatar Living

Талантливый предприниматель

Рубашки ручной работы молодого колумбийского дизайнера или взращивание нового, отечественного таланта для демонстрации в своих бутиках, - катарская предпринимательница Амаль Амин построила настоящую империю моды. В этом году она представила новую концепцию в торговом центре Place Vendome в Дохе - Amici Di Moda, которая объединяет искусство и моду.

"Я пытаюсь сделать так, чтобы все было под одной крышей. Я создаю этот мини-универмаг: нижнее белье, духи, готовая одежда, вечерняя одежда, ночные сорочки, платья, аксессуары от-кутюр и солнцезащитные очки. Для меня дизайн - это функциональность", - сказала Амаль в интервью "Катар-365". Амаль начала налаживать связи в индустрии моды, посещая недели моды в Париже и других городах, чтобы найти подходящих дизайнеров и бренды. Под девизом "Там, где искусство встречается с модой" она создала галерею моды, где дизайнеры могут сотрудничать, а новички - вдохновляться.

Миранда Атти и Амаль Амин Euronews

Кроссовки выходят на модную сцену

По всему городу появляются новые концептуальные магазины, посвященные редким кроссовкам, выпущенным лимитированным объемом. Коллекционер кроссовок и влиятельный человек в социальных сетях @itsjbr предпочитает сохранять инкогнито в виртуальном пространстве, но его знаменитые друзья знают, кто он такой. Вирджил Абло открыл свою выставку "Фигуры речи" в Дохе в ноябре, всего за две недели до своей преждевременной смерти. @itsjbr убедил модельера подписать кроссовки надписью "Вирджил был в Дохе", что помогло его наследию жить дальше.

Еще один катарский "гиперзверь" - Абдулла Аль Кааби, который основал компанию Loft. Аль Кааби коллекционирует модные вещи и следит за тенденциями. Его концептуальный магазин также предлагает коллекционные вещи и предметы роскоши. Абдулла объясняет: "Хотя наша культура сильна, мода развивается, и мы смешиваем ее с традиционной одеждой".

Лондонская компания PresentedBy недавно открыла магазин в Мушейребе, дизайнерском районе Дохи. Его основатель Ридвейн Эттуби рассказал "Катар-365", что он хотел создать элемент театра для покупателей: "Я думаю, что это скрытая жемчужина в смысле элементов дизайна, утонченности и признания лучших вещей в жизни".

По мере того, как культура уличной одежды постепенно завоевывает признание в стране, молодые катарцы продолжают балансировать между своей любовью к ярким кроссовкам и уважением к традициям.