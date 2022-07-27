Признанные дизайнеры модного ландшафта
От коллекционных кроссовок до эксклюзивных платьев: в гостях у программы "Катар-365" - признанные дизайнеры, коллекционеры и предприниматели, стоящие за самыми популярными предметами моды в стране с огромным спросом на роскошную одежду.
- Признанные дизайнеры модного ландшафта
- Катарские дизайнеры прославились на модной сцене. Инженер-химик Лейла Аль Ансари и не подозревала, что ее хобби превратится в успешный бизнес по пошиву вечерних и свадебных платьев. "Мода - это моя страсть, - признается Лейла. - Я счастлива и горжусь своей командой. У всех нас есть хорошие идеи, которые мы можем добавить в наш дизайн, основываясь на нашей культуре и творчестве".
Для уникального проекта Doha Dreams Лейла создала платье, вдохновленное выставкой Dior в музеях Катара и традиционной техникой плетения с использованием пальмовых ветвей: "Все здесь вдохновляет меня: культура, мои друзья, семья, море и пустыня, - все".
Один из самых эксклюзивных универмагов Дохи Galleries Lafayette теперь продает лимитированные модели Лейлы. Хисса Хаддад, чья обувь разрабатывается в Дохе и производится в Италии, также имеет там свои экспозиции. Вдохновленная арабской архитектурой, искусством и культурой, она создала свою эксклюзивную коллекцию, уникально украшенную вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями.
- Талантливый предприниматель
Рубашки ручной работы молодого колумбийского дизайнера или взращивание нового, отечественного таланта для демонстрации в своих бутиках, - катарская предпринимательница Амаль Амин построила настоящую империю моды. В этом году она представила новую концепцию в торговом центре Place Vendome в Дохе - Amici Di Moda, которая объединяет искусство и моду.
"Я пытаюсь сделать так, чтобы все было под одной крышей. Я создаю этот мини-универмаг: нижнее белье, духи, готовая одежда, вечерняя одежда, ночные сорочки, платья, аксессуары от-кутюр и солнцезащитные очки. Для меня дизайн - это функциональность", - сказала Амаль в интервью "Катар-365". Амаль начала налаживать связи в индустрии моды, посещая недели моды в Париже и других городах, чтобы найти подходящих дизайнеров и бренды. Под девизом "Там, где искусство встречается с модой" она создала галерею моды, где дизайнеры могут сотрудничать, а новички - вдохновляться.
- Кроссовки выходят на модную сцену
По всему городу появляются новые концептуальные магазины, посвященные редким кроссовкам, выпущенным лимитированным объемом. Коллекционер кроссовок и влиятельный человек в социальных сетях @itsjbr предпочитает сохранять инкогнито в виртуальном пространстве, но его знаменитые друзья знают, кто он такой. Вирджил Абло открыл свою выставку "Фигуры речи" в Дохе в ноябре, всего за две недели до своей преждевременной смерти. @itsjbr убедил модельера подписать кроссовки надписью "Вирджил был в Дохе", что помогло его наследию жить дальше.
Еще один катарский "гиперзверь" - Абдулла Аль Кааби, который основал компанию Loft. Аль Кааби коллекционирует модные вещи и следит за тенденциями. Его концептуальный магазин также предлагает коллекционные вещи и предметы роскоши. Абдулла объясняет: "Хотя наша культура сильна, мода развивается, и мы смешиваем ее с традиционной одеждой".
Лондонская компания PresentedBy недавно открыла магазин в Мушейребе, дизайнерском районе Дохи. Его основатель Ридвейн Эттуби рассказал "Катар-365", что он хотел создать элемент театра для покупателей: "Я думаю, что это скрытая жемчужина в смысле элементов дизайна, утонченности и признания лучших вещей в жизни".
По мере того, как культура уличной одежды постепенно завоевывает признание в стране, молодые катарцы продолжают балансировать между своей любовью к ярким кроссовкам и уважением к традициям.