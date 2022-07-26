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Чехия

Чехия: памяти жертв Лидице

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 Кнарик Хачатрян
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и её чешский коллега Ян Липавски
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и её чешский коллега Ян Липавски   -   Авторское право  SULOVA KATERINA/AP

После пражских переговоров, на которых Чехия и Германия договорились продолжить сотрудничество в поставках оружия в Украину, главы МИД-ов двух стран посетили поселение Лидице, сожжённое немецкими фашистами в июне 1942 года. Анналена Бербок и Ян Липавски почтили память жертв одного из чудовищных преступлений времён Второй мировой войны и встретились с выжившими в трагедии. 

Всё мужское население шахтёрского посёлка Лидице старше 15 лет (173) человека - было расстреляно в отместку за убийство партизанами нацистского лидера Рейнхарда Гейдриха. Женщин отправили в концлагерь, 85 детей убили в газовой камере, а оставшихся 13 в возрасте до одного года забрали для онемечивания. Лидице сравняли с землёй.