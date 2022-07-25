Президент Туниса проводит референдум

В Тунисе сегодня проходит референдум по поправкам в конституцию, который был инициирован президентом страны Каисом Саидом. Во всенародном голосовании имеют право принять участие более 9 миллионов человек. В бюллетене два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции страны.

Голосование проходит на фоне острых разногласий между сторонниками президента и его противниками. Крупнейшие оппозиционные партии призвали к бойкоту голосования, ссылаясь на "незаконный процесс" и отсутствие консультаций. По мнению экспертов, новя конституция усилит полномочия президента и может вернуть страну к диктаторскому режиму, существуюему в Тунисе до 2011 года.

Новые поправки конституции наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом страны. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и президент будет назначать главу правительства, которого сможет уволить по собственному желанию.