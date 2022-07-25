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Тунис

Президент Туниса проводит референдум

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 Вероника Доваль
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Демонстрация в Тунисе
Демонстрация в Тунисе   -   Авторское право  FETHI BELAID/AFP or licensors

В Тунисе сегодня проходит референдум по поправкам в конституцию, который был инициирован президентом страны Каисом Саидом. Во всенародном голосовании имеют право принять участие более 9 миллионов человек. В бюллетене два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции страны.

Голосование проходит на фоне острых разногласий между сторонниками президента и его противниками. Крупнейшие оппозиционные партии призвали к бойкоту голосования, ссылаясь на "незаконный процесс" и отсутствие консультаций. По мнению экспертов, новя конституция усилит полномочия президента и может вернуть страну к диктаторскому режиму, существуюему в Тунисе до 2011 года.

Новые поправки конституции наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом страны. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и президент будет назначать главу правительства, которого сможет уволить по собственному желанию.