Пожар в Калифорнии не удаётся взять под контроль

В Калифорнии не удаётся взять под контроль лесной пожар в округе Марипоза. С пятницы его площадь уже превысила 60 квадратных километров. Несколько тысяч местных жителей эвакуированы, сгорели несколько зданий. Огонь угрожает национальному парку Йосемити, в котором бушует ещё один пожар, который накануне едва удалось взять под контроль. В субботу в округе было объявлено чрезвычайное положение.