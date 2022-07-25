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США

Пожар в Калифорнии не удаётся взять под контроль

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Пожар не удаётся взять под контроль
Пожар не удаётся взять под контроль   -   Авторское право  Ethan Swope/ONLINE_YES

В Калифорнии не удаётся взять под контроль лесной пожар в округе Марипоза. С пятницы его площадь уже превысила 60 квадратных километров. Несколько тысяч местных жителей эвакуированы, сгорели несколько зданий. Огонь угрожает национальному парку Йосемити, в котором бушует ещё один пожар, который накануне едва удалось взять под контроль. В субботу в округе было объявлено чрезвычайное положение.