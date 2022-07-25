Байрам Бегай вступил в должность президента Албании

Новый президент Албании Байрам Бегай призвал к политическому единству после приведения к присяге в воскресенье. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил республики был выдвинут правящей левой Социалистической партией. Большинство депутатов от оппозиции бойкотировали апрельские парламентские выборы, которые выиграли социалисты, получив 78 мандатов в 140-местном парламенте.

В своей инаугурационной речи Бегай выразил уверенность, что "европейская Албания, сегодня - обещание, а завтра - реальность".

Байрам Бегай, президент Албании: "Наша дорогая Албания уже вступила на необратимый европейский путь. Прежнее наследие дилеммы и сомнений относительно ее движения уже в прошлом".

Ранее в этом месяце Албания, которая уже является членом НАТО с 2009 года, начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Пятидесятипятилетний Бегай стал восьмым президентом посткоммунистической Албании и третьим из рядов военных. Пятилетнее президентство играет в основном церемониальную роль и, как ожидается, окажется выше партийных разногласий.