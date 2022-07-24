Европейцам приходится экономить на покупках из-за рекордной инфляции

Снижение покупательной способности беспокоит жителей Европы всё больше.

В ответ на недовольство французов министр экономики Франции Брюно Ле Мэр накануне пообещал увеличить субсидию на бензин: в сентябре и октябре государство будет платить 30 центов за каждый литр топлива. Это означает, что на некоторых АЗС стоимость бензина снизится до 1,5 евро за литр, пообещал глава ведомства.

Инфляция во Франции приблизилась к 6% в годовом выражении. Как подсчитали в журнале Les Echos, средняя цена багета почти достигла одного евро, поднявшись на 3 цента, а 250 мл пива теперь стоят больше трех евро — на 15 центов больше, чем годом ранее. Поход к парикмахеру для женщин в среднем обходится в 56 евро, на 3 евро больше, чем в 2021.

Похожая ситуация и в Португалии.

"Лук подорожал, но я держу старую цену. Стручковая фасоль — тоже, причем намного, так как засуха уничтожила весь урожай", — говорит продавец овощей Тереза Барбоса.

"Я буду покупать меньше, а не больше. Если станет слишком дорого, буду брать меньше", — делится покупательница Сесилия Виейра.

Стоимость базовой продуктовой корзины в Португалии достигла 205,54 евро. Это на 12% больше, чем было в феврале, когда началась война в Украине.