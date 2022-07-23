Ультраправые пытались сорвать прайд в Будапеште

Парад гордости в Будапеште собрал около 10 тысяч участников. В этом году проведению мероприятия пытались помешать ультраправые, которые, в частности, зарезервировали проспект Андраши, где обычно проходит прайд, для своего шествия, но оно не состоялось. Ранее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал гендерную политику главной проблемой страны.

"Венгрия — прекрасное место для жизни. Но политическая ситуация здесь не отображает реальность. Я думаю, что политическая ситуация должна полностью измениться, потому что в официальных заявлениях звучат слова ненависти и не думаю, что венгерское общество действительно с этим согласно", — говорит участница парада.

В начале июля Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против Венгрии из-за закона, запрещающего контент, который власти посчитают ЛГБТ-пропагандой среди несовершеннолетних.

Представительница организаторов прайда Йоханна Майерчик говорит:

"С 2020 года девиз нашего парада — "Верни свое будущее!", это говорит о том беспокойстве и каждодневном страхе, которые испытывают представители ЛГБТ-сообщества в Венгрии, только вместе мы сможем это преодолеть".