Орбан предложил закончить войну в Украине переговорами между РФ и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам запада нужна новая стратегия по Украине, направленная на разработку действенного предложения о мире. По его словам, расчет, что санкции ослабят Москву, не оправдался, а сама Европа оказалась в бедственном положении. Он также подчеркнул, Венгрия не будет вмешиваться в войну в Украине, потому что это поставит под угрозу ее население.

По мнению Орбана, миграция расколола Европу. "Идет война, происходит энергетический кризис, инфляция, связанная с войной — все это ослепляет нас и отделяет нас от вопросов миграции и гендера. Но речь идет о нашем будущем и мы сражаемся в великой исторической битве. Демография, миграция, гендерный вопрос — вокруг этого идет битва между левыми и правыми", — сказал глава венгерского правительства, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Орбан выразил уверенность, что переговоры между Россией и Украиной и войну можно закончить лишь переговорами между Россией и США

В ответ в министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия наносит удары по Европе заоблачными ценами на газ , чтобы подорвать мир и благосостояние в регионе.