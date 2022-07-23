Удары по морскому порту в Одессе после встречи в Стамбуле

Удары по морскому порту в Одессе после встречи в СтамбулеКомментарии
В субботу утром в Одессе были слышны взрыв: две российские ракеты попали в морской порт. В результате удара возник пожар в насосной станции, по последним данным, попадания в хранилище зерна не было.
Это произошло на следующий день после подписания в Стамбуле договоренностей об условиях транспортировки украинского зерна и гарантиях безопасности для судов.
В Министерство иностранных дел Украины назвали удары по Одессе плевком президента РФ Владимира Путина в лицо турецкому лидер Реджепу Тайипцу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
По словам президента Украины, удар по Одессе свидетельствует лишь об одном — Россия будет находит пути, чтобы не выполнять свои обещания.
Накануне Зеленский сообщил, что Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС резко осуждает российские ракетные удары по морскому порту в Одессе. По его словам, нанесение ударов по цели, играющей важную роль в экспорт, сразу после подписания соглашений вновь продемонстрировала абсолютное неуважение России к международному праву и обязательствам.
В Москве пока никак не комментируют произошедшее.
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости полного выполнения обязательств РФ, Украиной и Турцией для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру.