Удары по морскому порту в Одессе после встречи в Стамбуле

В субботу утром в Одессе были слышны взрыв: две российские ракеты попали в морской порт. В результате удара возник пожар в насосной станции, по последним данным, попадания в хранилище зерна не было.

Это произошло на следующий день после подписания в Стамбуле договоренностей об условиях транспортировки украинского зерна и гарантиях безопасности для судов.

В Министерство иностранных дел Украины назвали удары по Одессе плевком президента РФ Владимира Путина в лицо турецкому лидер Реджепу Тайипцу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів... Posted by Oleg Nikolenko on Saturday, July 23, 2022

По словам президента Украины, удар по Одессе свидетельствует лишь об одном — Россия будет находит пути, чтобы не выполнять свои обещания.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около 10 млрд долларов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС резко осуждает российские ракетные удары по морскому порту в Одессе. По его словам, нанесение ударов по цели, играющей важную роль в экспорт, сразу после подписания соглашений вновь продемонстрировала абсолютное неуважение России к международному праву и обязательствам.

В Москве пока никак не комментируют произошедшее.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости полного выполнения обязательств РФ, Украиной и Турцией для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру.