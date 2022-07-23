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Италия

Экопротест в Уффици: шедевр Боттичелли не пострадал

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Шедевр Ботичелли не пострадал в результате экопротеста
Шедевр Ботичелли не пострадал в результате экопротеста   -   Авторское право  Кадр из видео AP Photo

Итальянские экоактивисты во Флоренции приклеили себя к картине Ботичелли "Весна" в знаменитой галерее Уффици. Они также развернули транспарант со слоганом, гласившим "Последнее поколение,  ни газа, ни нефти" и выкрикивали вопрос: "Возможно ли сегодня увидеть такую прекрасную весну?".

Шедевр Ботичелли не пострадал  — несколько лет назад полотно было помещено под защитное стекло. Сотрудники музея очистили его от клея.

Акцию протеста устроили граждане Италии, они купили входной билет в галерею и затем были доставлены в полицию, где им был предъявлен официальный запрет на посещение Флоренции в течении трех лет.