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Иран

Река Рудбал внезапно вышла из берегов в иранской провинции Фарс

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Спасатели ищут выживших в провинции Фарс
Спасатели ищут выживших в провинции Фарс   -   Авторское право  Iranian Red Crescent Society via AP

В результате сильных наводнений на юге Ирана в провинции Фарс погибли свыше 20 человек, десятки получили ранения. Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в пятницу вечером. Наиболее пострадавшим районом являются окрестности города Эстехбанат. 

Из берегов вышла река Рудбал. Спасателям удалось вызволить из плена стихии выше 50 человек. Внезапный паводок затронул также десять близлежащих поселков. 

В марте 2018 года в этом районе жертвами наводнений стали 44 человека. Эксперты отмечают, что к разрушительным последствиям приводят изменение климата и масштабная застройка на берегах реки.