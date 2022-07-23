Река Рудбал внезапно вышла из берегов в иранской провинции Фарс

В результате сильных наводнений на юге Ирана в провинции Фарс погибли свыше 20 человек, десятки получили ранения. Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в пятницу вечером. Наиболее пострадавшим районом являются окрестности города Эстехбанат.

Из берегов вышла река Рудбал. Спасателям удалось вызволить из плена стихии выше 50 человек. Внезапный паводок затронул также десять близлежащих поселков.

В марте 2018 года в этом районе жертвами наводнений стали 44 человека. Эксперты отмечают, что к разрушительным последствиям приводят изменение климата и масштабная застройка на берегах реки.