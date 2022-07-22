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мир

Для вывоза украинского зерна создадут коридор

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 Вероника Доваль
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Встреча в Стамбуле 13 июля
Встреча в Стамбуле 13 июля   -   Авторское право  МО Турции через AP

Соглашение о создании коридора для транспортировки украинского зерна по Черному морю, как ожидается, будет подписано сегодня в Стамбуле. Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония состоится в 16 часов 30 минут во дворце Долмабахче. В ней, как отмечает турецкая сторона, примут участие представители Украины и России, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН: "Мы пытаемся достичь соглашения, которое позволило бы украинскому и российскому продовольствию и удобрениям выйти на мировые рынки. Как вы знаете, мы отмечали в течение многих месяцев, насколько серьезен продовольственный кризис во всем мире, и это - крупная составляющая этого кризиса, так что мы можем его разрешить. Но ситуация остается изменчивой, поэтому я не могу сказать, когда что-то будет подписано".

В США заявляют, что будут приветствовать эти договоренности и продолжат работать с союзниками, чтобы обеспечить их выполнение.

Нед Прайс, представитель Госдепартамента США: "Факт в том, что до сих пор Россия во время этого конфликта использовала продовольствие в качестве оружия. Они разрушили сельскохозяйственные объекты. Они не позволили миллионам тонн украинского зерна попасть к тем, кто в нем нуждается. Как я уже сказал, мы приветствуем объявление об этом соглашении в принципе. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить Россию выполнить это соглашение и чтобы украинское зерно попало на мировые рынки".

Вопрос организации зернового коридора из черноморских портов Украины удалось сдвинуть с мертвой точки в ходе четырехсторонних переговоров в Стамбуле 13 июля. Предполагается, что он начнет действовать практически сразу после подписания документа.