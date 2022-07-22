Экс-дипломат РФ: Путин находится в цугцванге

Сотрудник Постпредства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Борис Бондарев в мае заявил, что увольняется из-за несогласия с действиями Москвы в Украине.

В открытом обращении в соцсетях Бондарев написал: "Министерство иностранных дел стало моим домом и семьей, но я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, бессмысленном и абсолютно ненужном позоре".

По словам Бондарева, развязанная Москвой агрессивная война с Украиной "не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России".

В интервью Euronews Борис Бондарев рассказал о причинах ухода из МИД и о перспективах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине.

- Как и когда вы приняли решение уйти?

24 февраля было совершенно ясно, что моя страна переступила границы разумного. Поэтому решение было мгновенным. Как воплотить его в жизнь - это уже другой вопрос, он занял гораздо больше времени.

- Кто-нибудь из коллег вас поддержал?

Я проверял аккаунты в соцсетях, получил много сообщений от СМИ, было несколько слов поддержки от моих коллег из других женевских миссий. Меня поблагодарили некоторые бывшие коллеги по МИД, которые тоже уволились. Но почти ничего от наших действующих дипломатов.

- Вы были российским дипломатом в 2008 году - во время российско-грузинской войны, в 2014 году во время аннексии Крыма. Почему приняли решение уйти именно сейчас?

Очень сложный вопрос для простого ответа. Вы будете разочарованы, но в 2008 году я гордился той "победой". Это было чувство, которое сейчас, похоже, испытывают многие россияне - что они являются частью чего-то великого и могучего. После слабости и поражений в 90-е годы, в той же Чечне, люди хотели почувствовать, что Россия вновь сильная. В российском понимании "быть сильным" значит побеждать в войнах и завоевывать новые территории. Россияне не понимают, что сегодня не обязательно размещать где-то своих солдат, чтобы контролировать территорию. Сегодня политика делается более тонкими методами.

_Да, в 2008 году я был таким же, как и многие другие россияне. В 2014 году многие крымчане и жители Донбасса были напуганы событиями в Киеве, толпой, кричавшей, что они пойдут на Крым и Донбасс и разберутся с этими "пророссийскими", потому они встретили россиян с облегчением._Я лично разговаривал с крымчанами и знаю, что многие из них были рады присоединению к РФ.

В то же время я понимал, что Россия совершила ошибку, и аннексия никогда не будет признана. Она будет рассматриваться как акт агрессии. Важно и то, что российское правительство не спросило граждан РФ, хотят ли они, чтобы Крым был частью России. Но все же, поскольку крымчане в большинстве своем не были против "русского мира" и мы не завоевывали Донбасс, казалось, что Москва сможет найти какие-то решения в будущем с помощью дипломатии.

Я видел, как система постоянно лжет и порождает еще большую ложь. Сейчас она достигла своего пика в распространении лжи и дезинформации.

В течение нескольких лет, работая в тесном контакте с людьми из оборонной промышленности и некоторых связанных с ней правительственных агентств, я начал видеть более широкую картину. Я был поражен разницей между пропагандой и реальностью. Несмотря на сообщения о повсеместных успехах, особенно в реформировании армии и производстве оружия, ситуация на деле была гораздо хуже. Я видел, как система постоянно лжет и порождает еще большую ложь. Сейчас она достигла своего пика в распространении лжи и дезинформации.

- В своем публичном заявлении об отставке вы упомянули, что российское министерство иностранных дел больше не занимается дипломатией. Пытался ли кто-нибудь из МИД связаться с вами после этого?

Нет. Они же считают меня предателем.

- На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров отрицал, что Россия вина за продовольственный кризис лежит на РФ. Как вы считаете, он прав?

Глава МИД РФ Лавров говорит много разных и удивительных вещей. Но у них есть одна общая черта - ни одна из них не соответствует действительности. Говорить с ним и слушать то, что он говорит, - то же самое, что слушать Риббентропа в 1944 году.

Что касается продовольственного кризиса - шантаж является характерной чертой политики президента Путина. Он шантажировал Запад ядерным оружием, теперь шантажирует поставками газа и перебоями с экспортом зерна.

- Киев и Москва больше не ведут переговоры. Есть ли еще место для дипломатии в этом конфликте? Верите ли Вы, что в этом году состоится встреча на высоком уровне, возможно, между президентами?

Путин никогда не встретится с Зеленским, если его не заставят. Для него это унижение. Помните, как он публично назвал власти Украины "шайкой наркоманов" и призвал украинских генералов и офицеров избавиться от нее? Представьте себе, что он будет чувствовать, если придется пожать руку Зеленскому.

Конечно, каждая война заканчивается переговорами. Но сегодня я не вижу, что стороны настроены на переговоры. Путин будет посылать в бой все больше и больше пушечного мяса. Он хочет раздавить Украину, потому что это страна, которая, по его мнению, не имеет права на существование. Но украинцы не только существуют, но и защищаются, наносят ответные удары.

Россия не может позволить себе войну в течение длительного времени. У Москвы на это просто нет ресурсов. Не исключаю, что Путин или его ближайшие приспешники в какой-то момент могут решиться применить ядерное оружие

Мне кажется, что 24 февраля Путин поставил на кон всё. И это была его стратегическая ошибка. Теперь он, как говорят шахматисты, находится в цугцванге - ситуации, когда каждый следующий ход ухудшает положение. Хотя российские войска все еще продвигаются в Донбассе, их наступление, похоже, выдыхается. Россия не может позволить себе вести войну в течение длительного времени. У Москвы на это нет ресурсов. Не исключаю, что Путин или его приспешники могут решиться применить ядерное оружие, чтобы изменить правила игры и спасти себя. Это опасный и недальновидный шаг, но, как вы видите, российское руководство не умеет стратегически планировать.

Это не означает, что НАТО должно умолять Путина о мире и уступать ему все, что он захочет. Ни в коем случае! Если Путин получит Украину, он на этом не остановится. Его режиму необходимо демонстрировать своим сторонникам успех, крупные победы. Эти победы могут быть только военными, потому что Путин не может сделать ничего для улучшения российской экономики, которая сейчас скатывается в масштабный кризис. Россия отчаянно нуждается в структурных и глубоких реформах, но это приведет к смене режима. Путин явно не хочет терять власть. Именно поэтому он напал на Украину. Он хочет повторить успех с Крымом. Но Украина не хочет "русского мира".

При этом завоевание Украины не изменит в лучшую сторону жизнь простых россиян - они станут еще беднее. Путину придется найти другого врага и начать новую войну. Это может быть Молдова, Казахстан или страны Балтии. Почему бы и нет, если он смог получить Украину, а Запад ничего не сделал?

Страны НАТО должны продемонстрировать единство и твердую решимость. Путина нельзя склонить к миру. Его можно только заставить прекратить войну и уйти из Украины. Поэтому чрезвычайно важно продолжать поддерживать Украину всем необходимым - оружием, боеприпасами, разведданными, технической помощью, лекарствами, деньгами - всем, что нужно для победы в войне, в войне архаичного прошлого против свободного будущего.