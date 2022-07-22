English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Рейд полиции в Рио-де-Жанейро: 18 убитых

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Жертвы полицейского рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро.
Жертвы полицейского рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро.   -   Авторское право  AP Photo/Silvia Izquierdo

По меньшей мере 18 человек были убиты в ходе полицейского рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро. Как сообщили в правоохранительных органах, среди жертв операции против банды угонщиков - один страж порядка и 50-летняя местная жительница. Остальные убитые, как утверждает полиция, оказали сопротивление.

Роналдо Оливейра, заместитель министра гражданской полиции: "Я бы предпочел, чтобы они не сопротивлялись, а мы бы арестовали этих людей и они предстали бы перед судом. К сожалению, они решили оказать сопротивление".

В операции были задействованы 400 сотрудников полиции, четыре вертолета и десять бронированных машин. В ходе рейда были конфискованы около 50 мотоциклов и крупнокалиберный пулемет. По факту гибели местной жительницы проводится проверка. СМИ сообщают, что женщина находилась в автомобиле, когда получила огнестрельное ранение.