Рейд полиции в Рио-де-Жанейро: 18 убитых

По меньшей мере 18 человек были убиты в ходе полицейского рейда в одной из фавел Рио-де-Жанейро. Как сообщили в правоохранительных органах, среди жертв операции против банды угонщиков - один страж порядка и 50-летняя местная жительница. Остальные убитые, как утверждает полиция, оказали сопротивление.

Роналдо Оливейра, заместитель министра гражданской полиции: "Я бы предпочел, чтобы они не сопротивлялись, а мы бы арестовали этих людей и они предстали бы перед судом. К сожалению, они решили оказать сопротивление".

В операции были задействованы 400 сотрудников полиции, четыре вертолета и десять бронированных машин. В ходе рейда были конфискованы около 50 мотоциклов и крупнокалиберный пулемет. По факту гибели местной жительницы проводится проверка. СМИ сообщают, что женщина находилась в автомобиле, когда получила огнестрельное ранение.