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Россия

Российский газ снова поступает в Германию по "Северному потоку-1"

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 Вероника Доваль
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Колючая проволока вокруг "Северного потока-1" на побережье в немецком Лубмине
Колючая проволока вокруг "Северного потока-1" на побережье в немецком Лубмине   -   Авторское право  AP Photo/Markus Schreiber

Российский газ снова стал поступать в Германию по "Северному потоку" после проведения плановых технических работ на трубопроводе. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream AG. Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно пройти определенное время.

Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля. Но еще до того объемы прокачки были сокращены. Российская сторона объясняла это несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.

В Европе опасались, что Москва не возобновит прокачку газа после технических работ, что могло привести к новому витку энергетического кризиса.

Чтобы его разрешить, Владимир Путин предлагает ЕС запустить "Северный поток-2". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот газопровод не сертифицирован и запустить его нельзя.

После российского вторжения в Украину Брюссель ввел против Москвы широкие санкции, но по-прежнему вынужден покупать российские энергоресурсы, без которых обойтись пока не может.