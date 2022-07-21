В Ираке прошли похороны жертв обстрела

Национальный траур и гнев в Ираке после артиллерийского обстрела, приписываемого Турции. В четверг прошли похороны 9 мирных жителей, ставших жертвами ударов по туристическому объекту в иракском Курдистане.

Трагедия усугубила напряжённость в отношениях между Анкарой и Багдадом. Большинство жертв — иракские туристы с юга или центра страны, которые обычно спасаются от летнего зноя в более прохладных горных районах на севере, на границе с Турцией. Ещё 23 человека получили ранения.

Анкара свою причастность отрицает и указывает на повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и её союзники считают "террористической".

Турция, открывшая за 25 лет десятки военных баз в иракском Курдистане, регулярно проводит боевые действия на севере Ирака против РПК, имеющей там тренировочные лагеря и тыловые базы. Эти операции на иракской территории осложняют отношения между центральным правительством в Багдаде и Анкарой, одним из ведущих торговых партнёров Ирака.