Текстовая трансляция Euronews | Россия пропустит украинское зерно в обмен на смягчение санкций

Текстовая трансляция Euronews | Россия пропустит украинское зерно в обмен на смягчение санкцийКомментарии
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила президентскую чету Байденов в Белом доме перед выступлением в Конгрессе. Елена Зеленская находится в Вашингтоне, чтобы добиться большей поддержки США Украине.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровой ревизии Службы безопасности Украины.
Верховная Рада создала временную специальную комиссию по надзору за поставкой западного оружия в Украину.
Во вторник Владимир Путин посетил Иран, где он встретился с иранским лидером Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это второй зарубежный визит российского президента с начала вторжения в Украину. В июне он посетил Таджикистан и Туркменистан.
Во время саммита Путин заявил, что не видит готовности Киева выполнять договоренности по мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что для разблокировки экспорта украинского зерна, Запад должен сократить антироссийские санкции.
Ранее Еврокомиссия предложила пересмотреть некоторые санкции против России, чтобы они "никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию".
На фоне визита Путина в Иран, российский "Газпром" и иранская нефтяная компания NIOC заключили сделку на 40 млрд долларов на разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.
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Антоновский мост через Днепр в Херсонской области фактически разрушен после украинского удара из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает оккупационная администрация региона, и если удары продолжатся, он может рухнуть.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова считает, что удары координируются американскими военными. "Сегодня из 12 выпущенных ракет 11 прилетели точно в мост Антоновский, который сегодня соединяет левый и правый берег, благодаря той точности, которую, кстати, я думаю, что организовывают американские военные. Это не дело рук украинских специалистов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Движение автотранспорта по Антоновскому мосту через Днепр в пригороде Херсона ограничено, проезд по нему разрешен только легковому и пассажирскому транспорту.
Роскомнадзор принудил поисковики маркировать ссылки на онлайн-энциклопедию Wikipedia как нарушителя российского законодательства.
"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении российского ведомства.
Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений. По данным Роскомнадзора, сейчас на "Википедии" остаются неудаленными фейки о российской армии и ходе военных действий в Украине.
"Также Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей", - говорится в сообщении.
ВСУ Украины сообщило о гибели группы бойцов ЧВК "Вагнер". Известно, что российские наемники принимали участие в боях в районе Попасной и Лисичанска.
Во время разминирования острова Змеиный украинская разведка нашла личные документы россиян и кота, которого эвакуировали.
"Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации", - говорится в сообщении.
Головне управління розвідки МО УкраїниTelegram#працюєГУР ⚡ Україна проводить дослідження та розмінування острова Зміїний ▪ В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування. ▪ Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації. ▪ На острові встановлено український прапор замість рашистського «триколору». Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації. ГУР в інших соціальних мережах: 🔹 Facebook 🔹 YouTube 🔹 Twitter 🔹 Viber
Переговоры Турции, РФ, Украины и ООН по украинскому зерну, могут пройти в Стамбуле на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре. Возможная дата - четверг, 21 июля.
Ранее Турция сообщила о достижении принципиальных договоренностей по созданию так называемого "зернового
коридора" по вывозу по Черному морю зерна и сельхозпродукции и возможности проведения на этой неделе встречи представителей "четверки".
Источник сообщает, что на встрече речь пойдет о создании координационного центра по совместному контролю выхода гражданских судов из портов и обеспечению безопасных маршрутов перевозки зерна.
Разведка генштаба ВСУ сообщает, что командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в подразделениях. Об этом пишет "Украинская правда". По словам издания, в российской армии процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.
Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на источник в МИДе страны.
Решение было принято "в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины".
Киев разорвал дипотношения с Дамаском в июне после признания Сирией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.