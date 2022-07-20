Текстовая трансляция Euronews | Россия пропустит украинское зерно в обмен на смягчение санкций

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила президентскую чету Байденов в Белом доме перед выступлением в Конгрессе. Елена Зеленская находится в Вашингтоне, чтобы добиться большей поддержки США Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровой ревизии Службы безопасности Украины.

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

Во вторник Владимир Путин посетил Иран, где он встретился с иранским лидером Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это второй зарубежный визит российского президента с начала вторжения в Украину. В июне он посетил Таджикистан и Туркменистан.

Во время саммита Путин заявил, что не видит готовности Киева выполнять договоренности по мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что для разблокировки экспорта украинского зерна, Запад должен сократить антироссийские санкции.

Ранее Еврокомиссия предложила пересмотреть некоторые санкции против России, чтобы они "никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию".

На фоне визита Путина в Иран, российский "Газпром" и иранская нефтяная компания NIOC заключили сделку на 40 млрд долларов на разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.

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