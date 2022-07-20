Жиронда в огне: жара и ветер мешают пожарным

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции бушует лесной пожар, один из самых разрушительных за всю историю страны

"Вы заметили, мы проехали много километров, на нашем пути по обе стороны дороги все сгорело. Вы можете представить размеры пострадавшей территории. Еще нужно понять, что действует не один пожар, а по меньше мере два. И оба возгорания — в районе Ла-Тест-де-Бюш и в районе Ландира — по площади сравнимо с тем, что мы обычно тушим за целое лето" — говорит пожарный Эрик Пито

Уничтожено уже не менее 20 тысяч гектаров лесного массива. Некоторые местные жители решили не сидеть сложа руки в такой ситуации и пытаются помочь.

"Мы полили водой обочины дороги, чтобы огонь сюда не вернулся. Я остался здесь, чтобы спасти лес, спасти то, что еще не сгорело, оказать помощь", — говорит фермер Жером Массиньяни.

Со всех регионов Франции в Жиронду прибыли свыше двух тысяч пожарных, но стихию до сих пор не удалось взять под контроль из-за погодных условий.

На месте событий находится корреспондент Euronews Анелиз Боржес: "Главная проблема для спасателей — аномальная жара, а также сильные порывы ветра, которые разгоняют пламя во всех направлениях что вынуждает пожарных неоднократно менять позиции в течении дня".

"Мы боремся с пожарами каждый год, но на этот раз все очень сложно, потому что огонь повсюду, мы стараемся быть везде, действовать быстро и эффективно, насколько это возможно, но вот только что мы перешли на другую сторону, а огонь снова вспыхнул. Если мы не обойдем все это место, то очаг возгорания появится рядом", — говорит пожарный Франк Кнель.

Ожидается, что ближайшие дни температура воздуха понизится и это позволить потушить пожары,

"Пожарные проделали исключительную работу, они настоящие герои. Языки пламени были высотой с сосны, а рядом с моим домом деревья достигают высоты в 20 метров. Мне разрешили вернуться что проверить дом и животных, у меня всего две курицы, ничего особенного , но их спали и мой дом тоже", — рассказывает местный житель Эрнест Бализак.

Дым и гарь от лесных пожаров добрались до Парижа. О запахе гари сообщают жители регионов, расположенных между столицей и департаментом Жиронда. А экологи бьют тревогу — пожары нанесли огромный урон дикой природе.