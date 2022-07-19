Текстовая трансляция Euronews | Число жертв удара по Виннице достигло 25 человек

Текстовая трансляция Euronews | Число жертв удара по Виннице достигло 25 человекКомментарии
Число погибших при обстреле Винницы выросло до 25 человек, заявил глава Винницкой области Сергей Борзов.
Украинские власти также сообщают о новых ракетных ударах по Одесской области, в результате которых пострадали шесть человек, включая ребенка.
Анкара подтвердила визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран и встречу с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Украинский лидер сообщил, что его решение связано с возбуждением сотен уголовных дел по статьям о государственной измене и "коллаборационной деятельности", связанных с работниками прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов.
Следите за развитием событий в прямой трансляции Euronews. Время указано центральноевропейское.
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвиняют в публичных призывы через СМИ к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по национальному признаку и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российской армии.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг Гордона и законности их продажи в России. Росфинмониторинг 6 апреля внес украинского журналиста в реестр террористов и экстремистов.
Ранее Гордон назвал уголовное дело в России "честью и счастьем". "Это означает, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", - сказал он.
Кремль отправляет больше нацменьшинств на войну в Украине, чтобы не мобилизовать этнических русских, считает Институт исследования войны (ISW).
Эта тактика "может вызвать сопротивление в некоторых этнических анклавах, которые, как представляется, непропорционально несут на себе бремя войны", пишут аналитики.
Так, в одном из про-российских пабликов антивоенное движение "Новая Тува" обвиняют в распространении антивоенной пропаганды и разжигании межнациональной розни внутри Российской Федерации.
"ISW и другие ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических русских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других. (...) Очевидное желание Путина, чтобы национальные меньшинства несли основную тяжесть войны на данном этапе, может создать внутреннюю напряженность в этих регионах", - говорится в анализе.