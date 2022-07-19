Текстовая трансляция Euronews | Число жертв удара по Виннице достигло 25 человек

Число погибших при обстреле Винницы выросло до 25 человек, заявил глава Винницкой области Сергей Борзов.

Украинские власти также сообщают о новых ракетных ударах по Одесской области, в результате которых пострадали шесть человек, включая ребенка.

Анкара подтвердила визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран и встречу с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Украинский лидер сообщил, что его решение связано с возбуждением сотен уголовных дел по статьям о государственной измене и "коллаборационной деятельности", связанных с работниками прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов.

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