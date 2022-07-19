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Россия

Первая ракетка России совершила каминг-аут

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Дарья Касаткина на French Open.
Дарья Касаткина на French Open.   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Первая ракетка России и 12-я ракетка мира Дарья Касаткина совершила каминг-аут и раскритиковала Кремль за политику в отношении сексуальных меньшинств.

Ролик, в котором она рассказала о своей гомосексуальности, появился на Youtube-канале спортивного блогера Вити Кравченко в понедельник. Ранее в тот же день Госдума России предложила принять новый закон, запрещающий распространение любой информации об ЛГБТ.

Распространение "пропаганды гомосексуализма" среди несовершеннолетних запрещено в России с 2013 года.

"У нас в стране столько запретных тем, и есть темы поважнее, которые запретные, так что это неудивительно", - сказала она в интервью, реагируя на новый законопроект.

"Молодые ребята сталкиваются с такими общественными проблемами, и им реально нужна поддержка, - добавила Касаткина, которая сейчас находится в Испании, о своем каминг-ауте. - Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры об этом говорят, становится легче".

"Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. У тебя в голове постоянно будет крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить", - добавила она. 

Через несколько часов после публикации видео, Касаткина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она обнимает серебряную призерку Олимпиады-2018 фигуристку Наталью Забияко.

Футболистка Надежда Карпова, которая совершила каминг-аут в начале июня, прокомментировала пост Касаткиной словами "Я так горжусь! Молодец, подруга".