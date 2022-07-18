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Китай

Первый грузовой аэропорт в Азии открылся вблизи Ухани

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 Euronews
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Первый в Азии грузовой аэропорт открылся в центре Китая
Первый в Азии грузовой аэропорт открылся в центре Китая   -   Авторское право  Кадр из видео CCTV via EBU

В провинции Хубэй в Центральном Китае открылся первый в Азии специализированный аэропорт, предназначенный преимущественно для транспортировки грузов.

Новая воздушная гавань Хуаху находится на территории города Эчжоу, в 80 км к востоку от центра Ухани. В радиусе 100 км от аэропорта расположены семь зон экономического развития национального уровня. 

Авиакомпании и предприятия из США, Германии, Франции и России уже обратились с предложениями о сотрудничестве. Ожидается, что перевозка грузов начнется в конце ноября и через три года грузооборот аэропорта составит почти два половиной миллиона тонн. 

В прошлом году китайские компании курьерской доставки обработали 108 миллиардов посылок. 

Второстепенная функция аэропорта Хуаху -- обслуживание пассажирских рейсов.