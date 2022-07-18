Первый грузовой аэропорт в Азии открылся вблизи Ухани

Первый грузовой аэропорт в Азии открылся вблизи УханиКомментарии
В провинции Хубэй в Центральном Китае открылся первый в Азии специализированный аэропорт, предназначенный преимущественно для транспортировки грузов.
Новая воздушная гавань Хуаху находится на территории города Эчжоу, в 80 км к востоку от центра Ухани. В радиусе 100 км от аэропорта расположены семь зон экономического развития национального уровня.
Авиакомпании и предприятия из США, Германии, Франции и России уже обратились с предложениями о сотрудничестве. Ожидается, что перевозка грузов начнется в конце ноября и через три года грузооборот аэропорта составит почти два половиной миллиона тонн.
В прошлом году китайские компании курьерской доставки обработали 108 миллиардов посылок.
Второстепенная функция аэропорта Хуаху -- обслуживание пассажирских рейсов.