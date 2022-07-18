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Эстония

Правительство Эстонии переформировано

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Кая Каллас сохранила пост премьера, несмотря на отставку половины министров
Кая Каллас сохранила пост премьера, несмотря на отставку половины министров   -   Авторское право  Sergei Grits/The Associated Press

Министры обновлённого правительства Эстонии принесли присягу: президент республики утвердил формирование нового кабинета. Пост премьер-министра сохранила Кая Каллас, которая в начале июня фактически инициировала смену руководства: по её предложению из правительства были исключены 7 из 14 министров — все они представляли Центристскую партию, а само это движение покинуло правящую коалицию. Центристы выступали против закона об обязательном образовании на эстонском языке в детском саду и начальной школе. Его предполагается ввести к 2030 году.