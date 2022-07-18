Правительство Эстонии переформировано

Министры обновлённого правительства Эстонии принесли присягу: президент республики утвердил формирование нового кабинета. Пост премьер-министра сохранила Кая Каллас, которая в начале июня фактически инициировала смену руководства: по её предложению из правительства были исключены 7 из 14 министров — все они представляли Центристскую партию, а само это движение покинуло правящую коалицию. Центристы выступали против закона об обязательном образовании на эстонском языке в детском саду и начальной школе. Его предполагается ввести к 2030 году.