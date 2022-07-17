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Спорт

Европейские дзюдоисты отличились в третий день Гран-при в Загребе

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Соревнования тяжеловесов в третрий день Гран-при по дзюдо в Загребе, 17 июля 2022 г.
Соревнования тяжеловесов в третрий день Гран-при по дзюдо в Загребе, 17 июля 2022 г.   -   Авторское право  LUSA

Европейские дзюдоисты были на высоте в заключительный день Гран-при в Загребе.

В финале категории до 90 килограммов грузинский спортсменБека Гвиниашвилипобедил Рафаэля Маседо из Бразилии, благодаря двум ваза-ари, что дало ему наивысшую оценку иппон. Для Гвианишвили эта медаль стала 26-й, выигранной на татами Мирового тура Международной федерации - редкое достижение! Награду ему вручил Ласло Тот - глава Европейского союза дзюдо и вице-президент Международной федерации.

В весе до 78 килограммов британская дзюдоистка Натали Пауэлл встретилась с израильтянкойИнбар Ланир, третьим номером мирового рейтинга. Решительная Пауэлл применила удушающий прием, заставив соперницу сдаться. Для Пауэлл эта золотая медаль стала первой за последние два года. Её вручила Санда Чорак - директор по образованию Международной федерации дзюдо.

Сегодняшний день стал для меня особенным, потому что для моего тренера, с которым я работала последние 8 лет, эти соревнования были завершающими. Так что завоевать на них золотую медаль под руководством Даррена Уорнера - стало осуществлением мечты!
Натали Пауэлл
валлийская дзюдоистка, выступающая за Великобританию

В весе до 100 килограммов высший класс продемонстрировал действующий чемпион Европы нидерландскийдзюдоист Михаэль Коррел. На пути к финалу он победилдействующего чемпиона мира грузинского спортсмена Николоза Шеразадишвили, выступающего за Испанию.

В финале он встретился с еще одним грузинским дзюдоистом Ильей Суламанидзе, которому проиграл в предыдущем поединке. На этот раз Михаэль Коррел не стал повторять прежних ошибок: молниеносным движением ног он заработал решающий ваза-ари и вырвал золотую медаль. Заслуженную награду вручил Искандер Хачича - спортивный директор Международной федерации.

Я думаю, что знать и видеть борца - это одно, но совсем другое дело, когда доходит до непосредственного контакта. Надо чувствовать, где опасность. Конечно, он удивил меня в Тель-Авиве, но сегодня у него не было шансов повторить, хотя он пытался. Я нашел возможность, как это предотвратить и смог закончить все правильно
Михаэль Коррел
нидерландский дзюдоист

В весе более 78 килограммов израильская дзюдоистка Раз Гершко одержала тактическую победунад сербской спортсменкой Милицей Жабич. Медаль ей вручил Армен Багдасаров - главный директор Международной федерации по судейству.

В весе более 100 кг действующий чемпион Европы Юр Спайкерс боролся с монголом Цэценценгелом Одхуу. Быстрая техника броска принесла вторую золотую медаль Нидерландам на этих соревнованиях. Её вручил Ясухиро Ямашита, член Исполнительного комитета федерации и член МОК.

В заключительный день Гран-при в Загребе хорватское дзюдо было представлено в тяжелом весе. По мнению специалистов, лучшие из иппонов дня были проведены местными талантами - яркий финальный аккорд нынешнего Гран-при.