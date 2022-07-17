Европейские дзюдоисты отличились в третий день Гран-при в Загребе

Европейские дзюдоисты отличились в третий день Гран-при в ЗагребеКомментарии
Европейские дзюдоисты были на высоте в заключительный день Гран-при в Загребе.
В финале категории до 90 килограммов грузинский спортсменБека Гвиниашвилипобедил Рафаэля Маседо из Бразилии, благодаря двум ваза-ари, что дало ему наивысшую оценку иппон. Для Гвианишвили эта медаль стала 26-й, выигранной на татами Мирового тура Международной федерации - редкое достижение! Награду ему вручил Ласло Тот - глава Европейского союза дзюдо и вице-президент Международной федерации.
В весе до 78 килограммов британская дзюдоистка Натали Пауэлл встретилась с израильтянкойИнбар Ланир, третьим номером мирового рейтинга. Решительная Пауэлл применила удушающий прием, заставив соперницу сдаться. Для Пауэлл эта золотая медаль стала первой за последние два года. Её вручила Санда Чорак - директор по образованию Международной федерации дзюдо.
В весе до 100 килограммов высший класс продемонстрировал действующий чемпион Европы нидерландскийдзюдоист Михаэль Коррел. На пути к финалу он победилдействующего чемпиона мира грузинского спортсмена Николоза Шеразадишвили, выступающего за Испанию.
В финале он встретился с еще одним грузинским дзюдоистом Ильей Суламанидзе, которому проиграл в предыдущем поединке. На этот раз Михаэль Коррел не стал повторять прежних ошибок: молниеносным движением ног он заработал решающий ваза-ари и вырвал золотую медаль. Заслуженную награду вручил Искандер Хачича - спортивный директор Международной федерации.
В весе более 78 килограммов израильская дзюдоистка Раз Гершко одержала тактическую победунад сербской спортсменкой Милицей Жабич. Медаль ей вручил Армен Багдасаров - главный директор Международной федерации по судейству.
В весе более 100 кг действующий чемпион Европы Юр Спайкерс боролся с монголом Цэценценгелом Одхуу. Быстрая техника броска принесла вторую золотую медаль Нидерландам на этих соревнованиях. Её вручил Ясухиро Ямашита, член Исполнительного комитета федерации и член МОК.
В заключительный день Гран-при в Загребе хорватское дзюдо было представлено в тяжелом весе. По мнению специалистов, лучшие из иппонов дня были проведены местными талантами - яркий финальный аккорд нынешнего Гран-при.