Цены на аренду жилья в Ереване взлетели из-за притока российских мигрантов

Рынок недвижимости Армении переживает всплеск - с начала года цены на аренду жилья в Ереване выросли на 30-40 процентов. Это объясняется тем, что после вторжения России в Украину сотни тысяч россиян покинули свою страну. Многие из них осели в Армении.

Ваге Даниелян, менеджер агентства недвижимости:"Начиная с марта этого года очень много у нас приехало клиентов из России. Из Украины и Беларуси тоже, но основной поток был из России. Они начали снимать квартиры, и цены пошли вверх. Сейчас цены на аренду примерно на 30-40 процентов выше, чем раньше".

Несмотря на высокие цены, найти жилье в центре столицы очень трудно. Многие домовладельцы даже расторгают договоры с арендаторами, чтобы сдать квартиры дороже новым жильцам.

Нина Гуламбарян, местная жительница: "Если бы я хотела снять квартиру примерно за 600 долларов, то три месяца назад я бы нашла хорошую квартиру в центре за 600, однокомнатную. А сейчас та же самая квартира будет стоить около 1200".

Власти признают проблему, но говорят, что у них нет рычагов регулирования рынка жилья. Растет и количество сделок купли-продажи - так что эксперты даже предрекают Армении строительный бум.