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Спорт

Левандовский переходит в "Барселону"

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 Вероника Доваль
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Роберт Левандовский
Роберт Левандовский   -   Авторское право  Swen Pfoertner/dpa via AP

Польский нападающий Роберт Левандовский переходит из немецкой "Баварии" в испанскую "Барселону". Соответствующее заявление опубликовано на сайте мюнхенского клуба. 33-летний футболист в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "Барселоной" на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщается также, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов. Левандовский станет первым игроком каталонского клуба из Польши.

Накануне "Барса" представила еще одного нового игрока - бразильского полузащитника Рафинью, перешедшего из "Лидса". Он прошёл медосмотр, а подписание контракта с участием президента клуба Жоана Лапорты было публичным и состоялось непосредственно на поле, перед журналистами.

Бразилец подписал четырёхлетний контракт с отступными в миллиард евро.

Что же касается Роберта Левандовского, то, по данным местных СМИ, "Бавария" получит за него 50 миллионов евро. А сам форвард будет зарабатывать в новом клубе довольно скромные по звездным меркам 14 с половиной миллионов евро после вычета налогов.