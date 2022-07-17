Левандовский переходит в "Барселону"

Польский нападающий Роберт Левандовский переходит из немецкой "Баварии" в испанскую "Барселону". Соответствующее заявление опубликовано на сайте мюнхенского клуба. 33-летний футболист в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "Барселоной" на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщается также, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов. Левандовский станет первым игроком каталонского клуба из Польши.

Накануне "Барса" представила еще одного нового игрока - бразильского полузащитника Рафинью, перешедшего из "Лидса". Он прошёл медосмотр, а подписание контракта с участием президента клуба Жоана Лапорты было публичным и состоялось непосредственно на поле, перед журналистами.

Бразилец подписал четырёхлетний контракт с отступными в миллиард евро.

Что же касается Роберта Левандовского, то, по данным местных СМИ, "Бавария" получит за него 50 миллионов евро. А сам форвард будет зарабатывать в новом клубе довольно скромные по звездным меркам 14 с половиной миллионов евро после вычета налогов.