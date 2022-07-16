Андрей Пивоваров сядет на 4 года

Оппозиционный политик Андрей Пивоваров приговорен судом Краснодара к 4 годам колонии. Его признали виновным в руководстве нежелательной в России организацией - на основании размещенных им в соцсетях постов. Пивоваров был арестован в мае 2021 года и с того момента находился под стражей. Он не признал себя виновным, намерен обжаловать приговор и называет дело политически мотивированным.