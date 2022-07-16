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Спорт

Второй день Гран-при в Загребе принёс победу Барбаре Матич

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Барбара Матич - действующая чемпионка мира по дзюдо на Гран-при в Загребе, 16 июля 2022 г.
Барбара Матич - действующая чемпионка мира по дзюдо на Гран-при в Загребе, 16 июля 2022 г.   -   Авторское право  IJF

Второй день Гран-при по дзюдо в Загребе ознаменовался сюрпризами. 

Принимающая страна в лице заместителя премьер-министра Хорватии Томо Медведя и руководство этого вида в спорта в лице главы Европейского союза дзюдо и вице-президента Международной федерации Ласло Тота,а также директора по образованию Санда Чорак приветствовали на татами членов Клуба дзюдо для людей с ограниченными возможностями. Они продемонстрировали руководству федерации адаптивные приемы

В весе до 63 килограммов канадская дзюдоистка Катерин Бошемен-Пинар провелафеноменальный день, завоевав второй титул Гран-при. Медаль ей вручил Томо Медведь- зампремьер-министра Республики Хорватия.

Серебряный призер чемпионата мира, итальянец Мануэль Ломбардо после перехода в новуювесовую категорию не перестает набирать обороты, но золотая медаль в весе до 73 килограммов до сих пор оставалась для него недосягаемой. В Загребе ему удалось выиграть финал в первом же поединке.

Медаль Мануэлю Ломбардо вручила Лиза Аллан - член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо.

На вопрос, какие надежды возлагает он на чемпионат мира, который состоится в конце года в Ташкенте итальянский дзюдоист ответил: "Мне на 100 % удается выйти в финал на подготовительных соревнованиях к чемпионату мира, но на самом первенстве я 100-процентно проигрываю. Так что постараюсь выступить лучше в Ташкенте!"

Все взгляды в Загребе были прикованы к национальной звезде, действующей чемпионке мира Барбаре Матич. Она оправдала надежды нации,выступив эффектно и обеспечив, благодаря своим коронным иппонам, место в финале.

Там она встретилась с немкой Мириам Буткерейт и вырвала золотую медаль на глазах у не скрывающих эмоции болельщиков. Помимо великолепного зрелища, молодое поколение хорватских дзюдоистов смогло получить автограф у Барбары Матич и даже сделать с кумиром селфи.

Медаль хорватской чемпионке вручил Ясухиро Ямашита, член Исполкома Международной федерации дзюдо, а также Международного олимпийского комитета. Трибуны неистовствали: 

"Я рада, что все болеют за меня, это такая мотивация, это очень здорово!" - заявила довольная чемпионка.

В весе до 81 килограмма наилучшую форму продемонстрировал французский дзюдоистАльфа Джало. Он буквально ворвался в финал, где встретился с бывшим чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр ирано-монгольским спортсменом Саидом Моллаеи. 

Джало оказался сильнее, его динамизм принес ему первую золотую медаль Гран-при Мирового тура. Медаль ему вручил Флорин Даниэль Ласкау - в прошлом чемпион мира по дзюдо, ныне отвечающий в Международной федерации за судейство.

И хотя Барбара Матич была в центре внимания, это не помешало другим членам хорватской сборной показать, на что они способны. Героиней второго дня Гран-при в Загребе стала Ива Оберан и фантастический иппон, давший местным болельщикам ещё больше поводов для радости.